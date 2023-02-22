Трактор снес памятник Штиглицу при уборке снега в Петергофе

В ходе уборки от снега Привокзальной площади в Петергофе пострадал памятник барону Штиглицу, сообщила 22 февраля "Фонтанка". Отъезжая от снежной кучи, его протаранил трактор, отчего монумент обрушился на землю.

Судя по видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом "Мегаполис", инцидент произошел около четырех часов ночи. К утру куча снега была убрана с площади, памятник оставался лежать там, где упал.

В администрации Петродворцового района подтвердили, что падение монумента было спровоцировано уборочной техникой. По словам собеседников издания, предварительный осмотр показал отсутствие заметных повреждений монумента, однако его все равно увезут на диагностику и ремонт, прежде чем вернуть на место.

Барон Александр фон Штиглиц — российский финансист и промышленник XIX века, управляющий Государственным банком в 1860-1866 годах. Памятник ему был открыт в 2009 году, его автором стал Ян Нейман.

Фото: скриншот видеозаписи в Telegram-канале "Мегаполис"