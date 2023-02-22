В праздники транспорт будет работать по графику воскресенья

Городской и пригородный пассажирский транспорт в ближайшие дни будет работать по графику воскресенья, сообщил 22 февраля комитет по транспорту. Что касается электричек, то большую часть праздничных дней они будут ходить по графику субботы.

Автобусы, троллейбусы и трамваи 22 февраля будут работать по графикам пятницы. С 23 по 26 февраля они перейдут на график воскресенья.

Пригородные электропоезда будут работать 22 февраля по графикам пятницы, а с 23 по 25 февраля — по графикам субботы. На воскресный график электрички перейдут непосредственно в воскресенье, 26 февраля.

Ознакомиться с расписанием движения автобусов можно на сайте организатора перевозок и на портале общественного транспорта Петербурга. Расписание электричек доступно на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.