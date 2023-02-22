Правительство упростило выдачу разрешений на дистанционную торговлю лекарствами

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка выдачи и переоформления разрешений на дистанционную продажу безрецептурных лекарств, сообщила пресс-служба правительства 22 февраля.

Аптеки смогут обращаться в Росздравнадзор за выдачей таких разрешений через единый портал госуслуг и там же получать уведомления об их готовности. При подаче больше не потребуется указывать основной государственный номер юридического лица (ОГРН) и ИНН, так как эти сведения будут подгружаться автоматически.

Кроме того, теперь аптеки не должны будут переоформлять разрешения в случае изменений в своей работе. В частности, речь идет о заключении, расторжении или изменении договоров с маркетплейсами о торговле с помощью этих площадок. "В таких случаях будет достаточно направить заявление в Росздравнадзор о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений и приложить подтверждающие документы", - указали в правительстве.

Кабмин утвердил правила дистанционной торговли безрецептурными препаратами в мае 2020 года. В результате россияне получили возможность заказывать лекарства по телефону или через интернет.