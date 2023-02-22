Бондаренко привлек силовиков к борьбе за чистоту дворов Каменки

Качество содержания дворов жилых комплексов "Каменка" и "Новая Каменка" на севере Петербурга должно будет в ближайшее время претерпеть положительные изменения. Как сообщает пресс-служба регионального отделения единороссов, депутат ЗакСа Николай Бондаренко добился внесения прокурорских представлений по этому поводу в адрес управляющих компаний.

Помимо ненадлежащего уровня зимней уборки, жителей волновало техническое состояние оборудования на детских площадках, а также плохое освещение дворов. Решить целый комплекс проблем долгое время не удавалось, потому что два года назад застройщика признали банкротом.

В результате устранить нарушения обязали глав ООО "УК Согласие" и ООО "Комтехсервис". В свою очередь, помочь решить проблему с наружным освещением дома № 56 по Парашютной улице предстоит ГБУ "Ленсвет".

фото: пресс-служба ЕР в Петербурге