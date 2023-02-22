Петербургскую строительную компанию "Пилон" признали банкротом

Арбитражный суд отказался вводить процедуру финансового оздоровления в отношении мостостроительной компании "Пилон", о чем пишет "Деловой Петербург". Закрытое акционерное общество признали банкротом.

По решению суда в отношении организации на полгода открыли конкурсное производство. В марте на конкурсной основе у "Пилона" появится управляющий, от которого суд потребует отчета уже в июле. Собеседники издания допускают, что у ЗАО еще остается возможность заключить мировое соглашение с кредиторами, но оценивают ее невысоко.

Первый иск о несостоятельности и банкротстве "Пилона" подала еще в 2019 году Федеральная налоговая служба. Впоследствии к ней присоединились пять фирм. Из-за финансовых проблем "Пилона" в конце прошлого десятилетия замедлилась реализация некоторых инфраструктурных проектов в городе, например, реконструкция Лиговского путепровода.