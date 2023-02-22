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Новости 12:53

При ремонте набережной на Крестовском острове пострадали зеленые насаждения

фото ЗакС политика При ремонте набережной на Крестовском острове пострадали зеленые насаждения

Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и на 345 с лишним тысяч рублей оштрафовал АО "Стройинвест", которое ремонтировало набережную Мартынова.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, представители подрядчика нанесли вред окружающей среде: был уничтожен газон площадью почти 300 кв. метров на берегу Средней Невки. Что характерно, работы на территории зеленых насаждений общего пользования велись в отсутствие порубочного билета, которые выдает комитет по благоустройству.

Строительная компания полностью выплатила штраф в городской бюджет.


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