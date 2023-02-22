Полицейские Петербурга навещают мундепов и активистов перед годовщиной СВО

Несколько активистов и муниципальных депутатов Петербурга сообщили о визитах и звонках сотрудников полиции. Мундеп МО "Гавань" Ольга Фаттуш рассказала ЗАКС.Ру, что ей позвонила участковая и пригласила на беседу в отделение полиции.

- "Для проведения с вами разъяснительной работы и подписания бумаги о том, что вы предупреждены и не будете ходить ни на какие митинги", - передала слова участковой Фаттуш.

По словам мундепа, речь шла о неких несанкционированных акциях в ближайщие праздники и выходные. Фаттуш рассказала, что сообщила участковой о своем намерении провести эти дни на даче. Депутат предположила, что звонок связан с приближающейся годовщиной начала специальной военной операции.

Депутат МО "№15" Сергей Самусев поделился с ЗАКС.Ру, что представившийся участковым пришел по его бывшему месту регистрации. Соседи сообщили полицейскому, что мундеп в квартире больше не проживает.

- Цель визита не ясна, - отметил Самусев.

Мундеп МО "Малая Охта" Василий Кунин в своем Telegram-канале сообщил, что к нему тоже наведывался сотрудник полиции. Лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански рассказал, что приходили полицейские и к городским активистам. По его мнению, такие визиты приурочены к годовщине начала спецоперации.

- Я не думаю, что это всё случайно. Всё под одну дату, - сказал Врански.

Напомним, ранее полицейские неоднократно посещали активистов и муниципальных депутатов перед значимыми датами или планируемыми митингами. Правоохранители предостерегали общественников от участия в несогласованных акциях.

София Саттарова