Петербургские реставраторы разработали проект по сохранению часовни во Пскове

Ученые-реставраторы из петербургского ООО "Артруст" закончили трудиться над проектом сохранения часовни святой Анастасии, расположенной у Ольгинского моста во Пскове. Как сообщает пресс-служба АНО "Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)" документация прошла государственную историко-культурную экспертизу.

Предполагается, что часовню отодвинут на сорок метров от переправы, которой в ближайшее время предстоит пережить реконструкцию. Саму часовню тоже ожидает реставрация.

Культовое сооружение построили в 1911 году по проекту архитектора Алексея Щусева. Сегодня Анастасиевская часовня входит в реестр памятников федерального значения. Эксперты оценивают состояние здания, расписанного по эскизам Николая Рериха, как критическое.