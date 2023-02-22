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Новости 16:01

Петербургские реставраторы разработали проект по сохранению часовни во Пскове

фото ЗакС политика Петербургские реставраторы разработали проект по сохранению часовни во Пскове

Ученые-реставраторы из петербургского ООО "Артруст" закончили трудиться над проектом сохранения часовни святой Анастасии, расположенной у Ольгинского моста во Пскове. Как сообщает пресс-служба АНО "Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)" документация прошла государственную историко-культурную экспертизу.  

Предполагается, что часовню отодвинут на сорок метров от переправы, которой в ближайшее время предстоит пережить реконструкцию. Саму часовню тоже ожидает реставрация.

Культовое сооружение построили в 1911 году по проекту архитектора Алексея Щусева. Сегодня Анастасиевская часовня входит в реестр памятников федерального значения. Эксперты оценивают состояние здания, расписанного по эскизам Николая Рериха, как критическое.


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