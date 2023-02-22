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Новости 16:29

На севере Петербурга установили светофор, способный выявлять граждан в неадекватном состоянии

фото ЗакС политика На севере Петербурга установили светофор, способный выявлять граждан в неадекватном состоянии

В Выборгском районе Петербурга начал функционировать экспериментальный "умный" светофор, передает пресс-служба Смольного. В его опции входит определение людей с так называемым измененным психофизиологическим поведением, а также распознавание граждан, имеющих при себе оружие.

Объект инфраструктуры нового типа оснащен функцей Face ID, подключен к Wi-Fi и имеет сверхяркую подсветку. Он также способен взаимодействовать с камерами наблюдения и пультами охраны соцобъектов.

Это пока единственный в своем роде светофор, появившийся в городе. В случае, если эксперимент признают удачным, чиновники намерены расширить зону его реализации.


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