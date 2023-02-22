Смольный готов потратить 1,8 млрд рублей на дом для льготников на юго-западе города

В Петербурге за счет средств регионального бюджета построят социальное жилье в Кировском районе. На сайте госзакупок появился заказ на возведение девятиэтажки, которая появится в северной части улицы Солдата Корзуна.

Начальная цена контракта составила более 1 млрд 799 млн рублей. В настоящее время идет прием заявок, а итоги конкурса подведут ровно через месяц.

Жилое здание для льготных категорий граждан будет иметь 270 квартир и займет площадь 1,6 гектара. Новый объект жилого фонда будет адаптирован для маломобильных людей. Сдать его должны не позднее июня 2025 года.