ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:30

Смольный готов потратить 1,8 млрд рублей на дом для льготников на юго-западе города

фото ЗакС политика Смольный готов потратить 1,8 млрд рублей на дом для льготников на юго-западе города

В Петербурге за счет средств регионального бюджета построят социальное жилье в Кировском районе. На сайте госзакупок появился заказ на возведение девятиэтажки, которая появится в северной части улицы Солдата Корзуна.

Начальная цена контракта составила более 1 млрд 799 млн рублей. В настоящее время идет прием заявок, а итоги конкурса подведут ровно через месяц.

Жилое здание для льготных категорий граждан будет иметь 270 квартир и займет площадь 1,6 гектара. Новый объект жилого фонда будет адаптирован для маломобильных людей. Сдать его должны не позднее июня 2025 года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама