Из-за сильного похолодания в Петербурге объявили желтый уровень опасности

Намечающееся резкое понижение температуры воздуха в Петербурга побудило чиновников Смольного объявить желтый уровень погодной опасности. Действовать он будет как минимум до 13 часов 23 февраля, сообщает пресс-служба городского правительства.

С наступлением ближайшей ночи местами столбик термометра может опуститься ниже двадцати градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица, из-за чего автовладельцев просят по возможности не садиться за руль до середины следующего дня. Бдительность просят сохранять и пешеходов.

Главный городской синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале допустил, что предстоящая ночь способна оказаться самой холодной в сезоне. Осадков и сильного ветра при этом специалист не прогнозирует.