ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:45

Из-за сильного похолодания в Петербурге объявили желтый уровень опасности

фото ЗакС политика Из-за сильного похолодания в Петербурге объявили желтый уровень опасности

Намечающееся резкое понижение температуры воздуха в Петербурга побудило чиновников Смольного объявить желтый уровень погодной опасности. Действовать он будет как минимум до 13 часов 23 февраля, сообщает пресс-служба городского правительства.

С наступлением ближайшей ночи местами столбик термометра может опуститься ниже двадцати градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица, из-за чего автовладельцев просят по возможности не садиться за руль до середины следующего дня. Бдительность просят сохранять и пешеходов.

Главный городской синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале допустил, что предстоящая ночь способна оказаться самой холодной в сезоне. Осадков и сильного ветра при этом специалист не прогнозирует.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама