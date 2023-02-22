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Новости 18:11

Москалькова предложила возбуждать уголовные дела без проведения доследственной проверки

фото ЗакС политика Москалькова предложила возбуждать уголовные дела без проведения доследственной проверки

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова по случаю Международного дня защиты жертв преступлений выступила с предложением изменить порядок работы правоохранительных органов. Из имеющейся у нее статистики чиновница сделала вывод, что чаще всего силовики допускают ошибки на стадии, предшествующей возбуждению дел. В связи с этим Москальковой представляется, что имеет смысл взять за правило открывать сразу после поступления заявления о преступлении.

"Так было до 1937 года. Такая практика существует сегодня во многих странах, в частности в Казахстане. Думаю, есть смысл вернуться к рассмотрению лучших практик для повышения гарантий прав потерпевших от преступлений", - говорится на сайте правозащитницы.

В прошлом году к ней поступило почти 1900 жалоб от граждан, сообщивших об отказе органов заводить уголовные дела. По ходатайствам аппарата омбудсмена за год удалось добиться отмены 348 решений об отказе в возбуждении дела.


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