Москалькова предложила возбуждать уголовные дела без проведения доследственной проверки

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова по случаю Международного дня защиты жертв преступлений выступила с предложением изменить порядок работы правоохранительных органов. Из имеющейся у нее статистики чиновница сделала вывод, что чаще всего силовики допускают ошибки на стадии, предшествующей возбуждению дел. В связи с этим Москальковой представляется, что имеет смысл взять за правило открывать сразу после поступления заявления о преступлении.

"Так было до 1937 года. Такая практика существует сегодня во многих странах, в частности в Казахстане. Думаю, есть смысл вернуться к рассмотрению лучших практик для повышения гарантий прав потерпевших от преступлений", - говорится на сайте правозащитницы.

В прошлом году к ней поступило почти 1900 жалоб от граждан, сообщивших об отказе органов заводить уголовные дела. По ходатайствам аппарата омбудсмена за год удалось добиться отмены 348 решений об отказе в возбуждении дела.