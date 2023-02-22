"Новые люди" предложили запретить арест подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений

Группа депутатов от фракции "Новые люди" с ее лидером Алексеем Нечаевым во главе внесла на рассмотрение Государственной думы поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающие запрет на содержание под стражей граждан, заподозренных или обвиненный в совершении не связанных с насилием преступлений. Документ выложен 22 февраля в парламентской электронной базе.

Депутаты предлагают внести изменения в часть 1.1 статьи 108 УПК "Заключение под стражу". В действующей редакции норма запрещает арест подозреваемых и обвиняемых в мошенничестве, присвоении или растрате, злоупотреблении полномочиями и ряде иных преступлений.

Авторы считают нужным запретить содержание под стражей лиц, если ни одно их преступлений, в которых они подозреваются или обвиняются, не связаны с насилием или угрозой его применения. Исключением указаны случаи, когда личность гражданина не установлена либо же он не имеет постоянного места жительства, нарушил ранее избранную меру пресечения или скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

"В 2021 году судами были рассмотрены 99 298 ходатайств следователей о заключении подозреваемых (обвиняемых) под стражу, из них удовлетворены 87 905 — 88,5 %", — пишут авторы в пояснительной записке к законопроекту. При этом домашний арест назначался 6 828 раз, что в 12,8 раза реже отправки в СИЗО, запрет определенных действий — 2 565 раз, а залог — 25 раз.

Ссылаясь на данные ФСИН, парламентарии указывают, что в августе 2022 года СИЗО были заполнены на 96 %. "В настоящее время в изоляторах находится порядка 120 тысяч человек, — сообщают авторы проекта. — По данным СМИ и правозащитников, из-за переполненности СИЗО граждане зачастую спят на полу или по очереди, не получают необходимую медицинскую помощь и подвергаются психологическому давлению из-за условий нахождения в изоляторах".