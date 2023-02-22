Хинштейн потребовал от коммунистов "приструнить" однопартийца из Самары, смотревшего послание Путина с лапшой на ушах

Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ("Единая Россия") выразил неудовольствие действиями депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина и потребовал "приструнить" его. Причиной этого стали опубликованные в соцсетях коммуниста фото и видео, на которых он с лапшой на ушах смотрит трансляцию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен", — оценил послание президента Абдалкин в своем Telegram-канале. К тексту оппозиционер приложил ссылку на YouTube с полуминутным роликом, на протяжении которого он кивает головой вслед заявлениям президента. При этом в такт раскачивается лапша, которую депутат повесил на уши.

Хинштейн перформанс не оценил и немедленно потребовал от КПРФ разобраться с представителем партии. "Странная, если не сказать больше, выходка, более уместная для украинского, но не российского депутата. Надеюсь, руководство КПРФ сумеет приструнить своего однопартийца", — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал "Голос рабочего Самарской области"