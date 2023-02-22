Градозащитники сигнализировали о сносе старинного деревянного дома в Ольгино

В Ольгино снесли деревянное здание, имеющее адрес Полевая улица, 58, о чем сообщает градозащитное движение "Живой город" со ссылкой на активиста Виктора Мудрова.

Бревенчатый дом, по оценкам экспертов, мог быть, как и некоторые похожие дома в курортном пригороде, построен в начале 1910-х годов. Он имеет характерные черты неорусского стиля, популярные в начале прошлого века.

Судьбу здания кардинально поменял пожар 2009 года, который уничтожил всю его верхнюю часть. В дальнейшем его восстановили в упрощенном виде.

До пожара, как говорится в статье о доме на портале Citywalls, он обладал "незаурядными архитектурными достоинствами". На фасаде до последнего времени сохранялась табличка Первого российского страхового общества.