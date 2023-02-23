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Новости 10:21

В День защитника Отечества в Петербурге прогремит салют

фото ЗакС политика В День защитника Отечества в Петербурге прогремит салют

В Северной столице прогремит салют по случаю Дня защитника Отечества, известили в пресс-службе Западного военного округа. Мероприятие начнётся в 21:00.

Как обычно бывает в Петербурге, залпы дадут с Петропавловской крепости.

Согласно приказу главы Министерства обороны Сергея Шойгу, салюты по случаю 23 февраля запустят также в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле и городах, в которых находятся штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии.

Везде мероприятия начнутся в 21:00 по местному времени.


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