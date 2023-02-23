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Новости 11:04

Володин: 23 февраля не распространяется на тех, кто сбежал, совершив предательский поступок

фото ЗакС политика Володин: 23 февраля не распространяется на тех, кто сбежал, совершив предательский поступок

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался по случаю Дня защитника Отечества, ежегодно отмечаемого в России 23 февраля. Сообщение приведено в Telegram-канале политика.

По мнению Володина, в обозначенный день следует чествовать не только военных, но также тех, "кто работает в цеху", а также россиян, выращивающих хлеб.

Парламентарий полагает, что данное торжество имеет гендерно-нейтральный оттенок, поэтому поздравлять следует как мужчин, так женщин.

При этом, полагает Володин, в данном случае есть одно исключение.

"Этот праздник не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок", - резюмировал поздравление спикер Госдумы.


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