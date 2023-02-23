В Белгородской области потерпел крушение самолёт Минобороны

На территории Валуйского городского округа потерпел крушение самолёт, подведомственный Минобороны РФ, известил 23 февраля глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

В район падения направлены спецслужбы, уточнил губернатор.

"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", — отчитался Гладков.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

По сведениям Telegram-канала Baza, речь идёт о самолёте Су-25.

При этом, по данным источников ТАСС, рухнуть мог истребитель Су-24. Пилот катапультировался.

В Минобороны сообщили, что лётчик погиб. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность воздушного судна.