В церкви на Парашютной недосчитались мощей 13 святых

Религиозные деятели и петербургские правоохранители насчитали пропажу мощей 13 святых в храме Святой Евгении на Парашютной улице, передаёт "Фонтанка" в четверг, 23 февраля. Под подозрением в краже - блондин в красной куртке.

О пропаже религиозных святынь сообщила в полицию свечница. По её словам, в храм пришёл незнакомый, который якобы решил забрать с собой деревянный киот — особый "короб" с мощами.

По мнению женщины, на вид правонарушителю было порядка 40+ лет, он имеет худощавое телосложение и средний рост. Судя по камерам, мужчина, который мог уносить с собой реликвии, направился в сторону Парашютной улицы.

Полиция может возбудить уголовное дело по факту пропажи.