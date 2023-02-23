Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днём защитника Отечества

Петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер городского Заксобрания Александр Бельский обратились к жителям Северной столицы по случаю Дня защитника Отечества. Слова политиков ретранслирует пресс-служба Смольного и ЗакСа.

Губернатор обозначил 23 февраля как "великий и священный" праздник, который особо любим народом.

Ожидаемо Беглов вспомнил об участниках военной спецоперации и боевых действиях, которые, по его мнению, "обретают особый смысл в год празднования 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда".

Кроме того, городской глава отметил, что Петербург является важным центром сосредоточения оборонной промышленности.

"Cделаем всё необходимое, чтобы защитники Отечества, их семьи чувствовали поддержку и заботу города и государства", — сообщил, в свою очередь, Бельский.