Обвиняемый по коррупционному делу бывший глава Котласа покончил с собой в СИЗО

Экс-руководитель Котласа Андрей Бральнин совершил суицид в следственном изоляторе города Вельска, в котором он пребывал в рамках коррупционного разбирательства, передаёт 23 февраля 29.ru, ссылаясь на соответствующую информацию, поступившую от УФСИН.

На место выезжала скорая помощь, однако какие-либо "реабилитационные" мероприятия политику не помогли.

"Врач скорой помощи констатировал смерть. Насильственных признаков не было обнаружено. Сейчас в учреждение выехала следственно-оперативная группа, которая будет выяснять обстоятельства случившегося", — отчитались в региональном УФСИН.

Указывается, что Бральнин наложил на себя руки 23 февраля в районе полудня.

В отношении управленца расследовалось уголовное дело о 17 эпизодах получения взятки от различных предпринимателей за покровительство в строительной отрасли. В феврале 2021 года Бральнин подал в отставку.

Фото: страница Андрея Бральнина "ВКонтакте"