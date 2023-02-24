Минобороны считает, что ВСУ готовятся вторгнуться в Приднестровье

Минувшей ночью российское Министерство обороны выпустило заявление о готовящихся планах украинского командования войти на территорию Приднестровья. Представители ведомства наблюдают концентрацию войск на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.

Происходящее характеризуется как провокация, которая представляет прямую опасность для российских миротворцев.

"Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны", - говорится в заявлении.

На украинско-приднестровской границе военное ведомство, в частности, фиксирует наращивание артиллерии и все более интенсивные полеты беспилотников.