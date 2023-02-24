Под австралийские санкции попали патриарх Кирилл и "Адмиралтейские верфи"

В санкционный список правительства Новой Зеландии попали новые российские физические и юридические лица. Как сообщает ТАСС, в их число вошли 90 граждан России, которых считают близкими к президенту Владимиру Путину.

Среди попавших под ограничения россиян оказались, в частности, патриарх Кирилл, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, бизнес-омбудсмен Борис Титов, философ Александр Дугин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и пять вице-премьеров российского правительства: Александр Новак, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Денис Мантуров.

Меры также приняли в отношении "Адмиралтейских верфей", фонда "Сколково", информагентства Sputnik и концерна "Калашников".

Почти одновременно с Австралией санкции в отношении 87 россиян ввела и соседняя Новая Зеландия.

"Действия РФ влияют на безопасность и экономическую стабильность всего мира и нашей страны", - заявила министр иностранных дел тихоокеанской страны Нанаия Махута.

Всего с февраля прошлого года Новая Зеландия запретила въезд и операции с активами более чем 1,2 тысячам граждан России и Белоруссии. В настоящее время двусторонние экономические отношения между РФ и этой страной тихоокеанского региона практически отсутствуют.