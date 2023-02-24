ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:53

Владимирская прокуратура потребовала ограничить доступ к "отдельной информации" на YouTube

фото ЗакС политика Владимирская прокуратура потребовала ограничить доступ к "отдельной информации" на YouTube

Прокуратура Владимира обратилась в суд с иском, в котором, в частности сформулировано требование заблокировать сайт www.youtube.com на территории России. Заявление, как сообщает ТАСС, должен будет рассмотреть Ленинский районный суд города. Заседание назначено на 2 марта.

Представители ведомства пояснили агентству, что не преследуют цель полной блокировки популярного видеохостинга.

"У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом", - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Издание "Довод", опубликовавшее скриншот карточки дела, добавляет, что ранее прокуратура Владимира потребовала блокировки статьи на "Википедии" о военной спецоперации на Украине. Силовики аргументировали свое стремление тем, что текст якобы оскорбляет российского президента. Примечательно, что еще раньше тот же орган потребовал блокировки сайта ООН, но иск был отозван.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама