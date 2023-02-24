Владимирская прокуратура потребовала ограничить доступ к "отдельной информации" на YouTube

Прокуратура Владимира обратилась в суд с иском, в котором, в частности сформулировано требование заблокировать сайт www.youtube.com на территории России. Заявление, как сообщает ТАСС, должен будет рассмотреть Ленинский районный суд города. Заседание назначено на 2 марта.

Представители ведомства пояснили агентству, что не преследуют цель полной блокировки популярного видеохостинга.

"У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом", - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Издание "Довод", опубликовавшее скриншот карточки дела, добавляет, что ранее прокуратура Владимира потребовала блокировки статьи на "Википедии" о военной спецоперации на Украине. Силовики аргументировали свое стремление тем, что текст якобы оскорбляет российского президента. Примечательно, что еще раньше тот же орган потребовал блокировки сайта ООН, но иск был отозван.