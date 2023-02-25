Росмолодежь намерена увеличить охват молодежным туризмом до двух миллионов человек в год

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) рассчитывает уже в 2023 году обеспечить туристическими путевками два миллиона человек в рамках программы "Больше, чем путешествие", передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Олега Макарова. Сейчас в год распределяется по 70 тысяч путевок, следует из его слов.

"Сейчас благодаря этой программе в путешествия отправляются 70 тысяч человек в год, но мы хотим, чтобы и другие молодежные программы работали по стандартам "Больше, чем путешествие". И общий охват может составить два миллиона человек уже в этом году", — поделился планами руководитель Росмолодежи.

Макаров отметил, что подобные поездки организуются в качестве поощрения для победителей и финалистов различных конкурсов среди молодежи. Над разработкой единого стандарта работают в том числе туроператоры, а вместе с ними представители российских регионов и общественных организаций.

Фото: Росмолодежь/ "ВКонтакте"