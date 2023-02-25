У "Бухарестской" могут снести гаражный кооператив ради жилой застройки

Возле станции метро "Бухарестская" во Фрунзенском районе может развернуться масштабное строительство, сообщил 25 февраля "Деловой Петербург". Здесь на трех гектарах земли в границах участка между улицами Бухарестской, Софийской, Салова и Фучика девелопер РСТИ планирует возвести свыше 100 тысяч квадратных метров недвижимости.

Проект предусматривает строительство 14-этажного жилого дома площадью 86,3 тысячи квадратных метров, а также детского сада и школы площадью 3,9 и 18 тысяч "квадратов" соответственно.

О внесении изменений в проект планировки территорий попросило непубличное АО "Перинт", ранее зарегистрированное в здании по улице Фучика, 12/2. Согласно документации, последнее должно быть снесено ради строительства, а вместе с ним и соседние автосервисы вместе с "Гаражным кооперативом № 1". По закону, инвестор должен будет урегулировать имущественные вопросы с хозяевами гаражей. Вероятнее всего, им предложат "небольшие компенсации", пишет издание, ссылаясь на установившуюся практику.