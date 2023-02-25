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Новости 12:19

В Петербурге прокуратура организовала проверку из-за травмирования ребенка при катании на ватрушке

фото ЗакС политика В Петербурге прокуратура организовала проверку из-за травмирования ребенка при катании на ватрушке

Прокуратура Невского района проводит проверку из-за получения травм ребенком при катании с горки на арендованной ватрушке у дома № 8 по Российскому проспекту, известила 25 февраля пресс-служба ведомства. Инцидент произошел накануне вечером.

"Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья граждан, изучит необходимые документы о безопасности использования игровой зоны", — говорится в распространенном в субботу сообщении. По результатам проверки в дальнейшем не исключено принятие мер прокурорского реагирования.

Как уточнила "Фонтанка", травмы при катании в Яблоновском саду получил четырехлетний ребенок из деревни Агалатово в Ленобласти. Вечером 24 февраля он вместе с отцом катался на арендованном тюбинге и в какой-то момент ударился при спуске о дерево головой. Ребенку потребовалась госпитализация, у него диагностировали сотрясения головного мозга. Медики оценили его состояние как тяжелое, на какое-то время его пришлось ввести в состояние медикаментозного сна. Сейчас его вернули в сознание и перевели в обычную палату.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"


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