Евросоюз ввел десятый по счету пакет санкций против России

Евросоюз в рамках нового, десятого по счету, пакета санкций против России ввел ограничения против 96 организаций и запретил вещание на своей территории арабских служб RT и Sputnik, следует из сообщения, распространенного 25 февраля Советом ЕС.

"Сегодняшнее решение налагает дальнейшие запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, таких как электроника, специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовых автомобилей и реактивных двигателей", — говорится на сайте Европейского Совета. Также ограничения коснутся товаров для строительного сектора, которые могут использоваться российской армией.

Запрет коснется и товаров двойного назначения. В целом ЕС налагает экспортные ограничения на продукцию 96 субъектов военно-промышленного комплекса.

Кроме того, под запрет попали RT Arabic и Sputnik Arabic. В Брюсселе считают, что названные СМИ находятся "под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации". Также ограничения коснулись трех российских банков. "Три российских банка были добавлены в список лиц, на которых распространяется замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств и экономических ресурсов", — указано в сообщении на сайте Европейского Совета.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил о том, что в десятый пакет санкций попали в общей сложности 121 физическое и юридическое лицо.

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