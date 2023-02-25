Суд в Тобольске арестовал девятиклассника по обвинению в намерении поджечь военкомат

Тобольский городской суд определился с мерой пресечения для 15-летнего местного жителя, обвиняемого в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ), сообщила 25 февраля объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Как полагает следствие, ученик девятого класса намеревался устроить поджог военкомата Тобольска и Тобольского района. Для этого он вечером 23 февраля якобы отправился на место, взяв с собой коктейль Молотова и зажигалку. "Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали молодого человека по дороге к месту преступления", — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд определил обвиняемого под арест сроком на два месяца. Ему предстоит находиться под стражей по меньшей мере до 22 апреля.