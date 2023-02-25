Кириенко заявил о планах проводить торжественные церемонии выдачи подросткам первых паспортов

В России могут ввести церемонию торжественной выдачи 14-летним подросткам их первых паспортов, заявил 25 февраля первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Подобными планами он поделился на педагогической дискуссии "Год педагога и наставника глазами педагога".

Кириенко указал на существование отдельного поручения президента о том, чтобы "подойти по-другому к церемонии вручения паспортов". Он заявил, что при получении паспорта подросток "становится полноправным гражданином Российской Федерации".

"Понятно, что родившийся в России любой человек — гражданин по праву рождения, но все-таки получение символа этого гражданства — паспорта гражданина РФ — это момент, который должен запоминаться человеку в жизни", — приводит слова Кириенко ТАСС.

О том, как именно предполагается проводить церемонию выдачи паспортов, Кириенко не сказал. При этом он выразил пожелание устроить ее так, "чтобы [она] оставалась в памяти и была поводом для гордости".

Фото: kremlin.ru