В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности в воскресенье из-за сильного ветра

В воскресенье, 26 февраля, в Петербурге ожидается усиление ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора со ссылкой на данные Росгидрометцентра. В связи с этим в период с 05:00 до 23:00 в городе объявлен "желтый" уровень погодной угрозы.

Ожидается, что местами порывы северо-восточного и северного ветра будут достигать 15-18 м/с. "Желтый" уровень говорит о потенциально опасной погоде.

"Просим жителей быть острожными при нахождении на открытых пространствах. Особую осторожность необходимо соблюдать автомобилистам в связи с повышенным риском ДТП", — обратились к горожанам в Смольном.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о предстоящем усилении ветра из-за очередного циклона. Также, по его словам, на юге Ленобласти и в Петербурге ожидается снег. Ночь в понедельник, по его словам, будет "очень холодной", а начиная со вторника следует ждать оттепели.