Беглов рассказал об итогах встречи с главой Минстроя

Губернатор Александр Беглов поведал о прошедшей встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным. Беседа с министром была посвящена реализуемым в Петербурге проектам, планам на 2023 год и другим вопросам.

"Была поднята тема важности одновременного строительства жилья и инфраструктуры. Для этого Петербургу одобрили заявки на обновление коммунальной инфраструктуры, приобретение подвижного состава, строительство Витебской и Московско-Дунайской развязок, транспортной развязки на Петрозаводском шоссе", — говорится в Telegram-канале Беглова.

Ожидается, что на средства Фонда национального благосостояния в Петербурге построят первую часть второй нитки Главного канализационного коллектора северной части города. Проект уже получил одобрение правительственной комиссии по региональному развитию, уточнил губернатор.

Также Беглов поведал о планах "в ближайшее время" устранить дисбаланс между жилой застройкой и социальными объектами. Согласно его обещаниям, в 2025 году городские власти намерены "перейти на плановое строительство".

Фото: Telegram-канал Александра Беглова