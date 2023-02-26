В Петербурге уменьшилось количество сотрудников в простое

В Северной столице сократилось количество сотрудников в простое, передаёт "Деловой Петербург" со ссылкой на данные комитета по труду и занятости. На данный момент в городе не работает 4 081 сотрудник на 45 предприятиях. В конце декабря эти показатели составляли 7 627 человек в 62 структурах.

В то же время, согласно информации Петростата, в общей сложности в четвёртом квартале прошлого года в простое пребывали 13,5 тысячи петербуржцев - как по вине работодателя, так и по независящим от этого причинам. В тот же момент свыше 150 тысяч человек находились в отпусках без сохранения зарплаты по собственным заявлениям.

Пиковые показатели простоя в Петербурге фиксировали в первом (22,9 тысячи) и втором (23,8 тысячи) квартале 2022 года, когда заграничные компании начали массово уходить с российского рынка из-за военной спецоперации. Ситуация начала условно выравниваться лишь в третьем квартале, когда в простое находились 15,3 тысячи человек.