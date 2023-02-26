Серьёзная авария парализовала движение по платной трассе М-11

Платную скоростную трассу М-11 "Нева" сковала огромная пробка из-за серьёзной аварии, в которой, по оценке очевидцев, могли пострадать не менее 30 машин, передаёт в воскресенье 78.ru.

ДТП произошло на 504-м километре автомагистрали по направлению из Петербурга в Москву.

Участник аварии Валерий Евдокимов в разговоре с журналистами сообщил, что в результате инцидента есть погибшие.

"Много-много машин разной степени "мятости". Рядом со мной Renault Duster под фурой. Там женщина погибла, которая ехала в Орехово-Зуево. С ней были дети — двое мальчиков 9-11 лет — они выпрыгнули из машины, спаслись. Не пострадали, кроме психологического состояния. Метель сильная, метров 150 автохлама передо мной. Я ехал, увидел, что другие тормозят, сам начал тормозить, но гололедица — не успел", — рассказал о ситуации на дороге Евдокимов.

По информации сервиса "Яндекс.Пробки", парализован отрезок автотрассы в 3 километра в Новгородской области в районе болота Лушино.