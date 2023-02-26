В Петергофе тушили пожар в историческом доме

Петербургские спасатели тушили пожар в историческом доме в Петродворцовом районе, передаёт 78.ru. Возгорание произошло в доме-памятнике на Разводной улице, 15.

Пожару присвоен ранг 1-БИС. Подробности произошедшего устанавливаются.

Загорелось помещение в жилом доме, который называется "Военная школа им. императора Александра II — Военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С. Попова". Здание построили в 1914 году по проекту архитектора Ильина.

В настоящий момент памятник архитектуры приспособлен под многоквартирный жилой дом.