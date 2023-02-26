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Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ

фото ЗакС политика Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ

Президент РФ Владимир Путин поучаствует в заседании коллегии ФСБ на предстоящей неделе. Также ожидается, что глава государства вместе со столичным мэром Сергеем Собяниным откроет Большую кольцевую линию московского метрополитена, о чём сообщил в своём Telegram-канале журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "России 1" Павел Зарубин.

"Явно следует ждать важных заявлений", — предположил Зарубин.

В числе анонсированных событий, в которых также ожидается присутствие президента, — встреча с членами организации "Деловая Россия" и совещание с Советот безопасности РФ.


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