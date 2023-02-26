Очевидцы сообщили о точечном задержании подростков у петербургского ТЦ "Галерея"

В Петербурге частично перекрыт доступ в торговый комплекс "Галерея", сообщили "Фонтанка" и "Mash на Мойке" в воскресенье, 26 февраля.

Утверждается, что на месте работают полиция и ОМОН. Силовики точечно задерживали неформального вида подростков, с которыми якобы проводили беседы и проверяли документы. Официального комментария полиции на данный момент нет.

При этом охранники ТЦ рассказали, что в одном из магазинов была нажата тревожная кнопка. С чем это могло быть связано, они не конкретизировали.

По информации 78.ru, толпа молодых людей якобы накинулась на подростка, у которого на одежде была атрибутика "ЧВК Рёдан".

Напомним, что не так давно в ТК "Авиапарк" в Москве произошла массовая драка, в которой принимали участие подростки из субкультурного движения "ЧВК Рёдан". После этого в столичных комплексах провели полицейские рейды на молодых людей.