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Новости 9:22

В Петербурге задержан аспирант по делу о разбитых окнах военкомата

фото ЗакС политика В Петербурге задержан аспирант по делу о разбитых окнах военкомата

Полиция задержала жителя Петербурга по подозрению в нападении на военкомат, сообщила 27 февраля "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным издания, сотрудник военкомата Выборгского района обратился в полицию ночью 26 февраля. Он рассказал, что кто-то разбил стекла в здании на первом этаже и покрыл надписями против спецоперации фасадную стену.

Силовики выследили возможного нарушителя по камерам наблюдения. Им оказался 25-летний аспирант Петербургского национально-исследовательского академического университета имени Алферова РАН, ранее привлекавшийся к административной ответственности по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), петербуржец процессуально задержан на двое суток.


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