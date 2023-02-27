Скончался политолог Глеб Павловский

Основатель "Фонда эффективной политики", политолог, политтехнолог и журналист Глеб Павловский скончался в возрасте 71 года, сообщил 27 февраля галерист Марат Гельман*.

"Сообщили, что Глеб Павловский умер", — написал Гельман* в своем аккаунте в Facebook**.

Позже информацию о смерти Павловского подтвердил "Ведомостям" его друг, завкафедрой местного самоуправления НИУ ВШЭ Симон Кордонский.

Ранее в Сети появились сообщения о тяжелой болезни Павловского. Среди прочего говорилось о том, что политолог перенес инсульт.

Павловский родился в Одессе в 1951 году, в советское время участвовал в движении диссидентов. В 1995 году выступил одним из соучредителей "Фонда эффективной политики", позже занимался разработкой кампании по выборам в президенты Владимира Путина в 2000 году. С 2012 года он перешел в оппозицию действующей власти.

*Минюст внёс Марата Гельмана в единый реестр иноагентов

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