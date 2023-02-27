Правительство запустило программу льготного кредитования промышленности

Кабинет министров направит в 2023 году один миллиард рублей на реализацию программы льготного кредитования предприятий, занятых в производстве приоритетной промышленной продукции, передает 27 февраля пресс-служба правительства. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идет о выдаче льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. Разница будет компенсироваться банкам за счет субсидий из федерального бюджета", — уточнили в кабмине.

Максимальный размер кредита составит 100 миллиардов рублей. При этом объем софинансирования по каждому инвестпроекту не должен превышать 20% от его стоимости, а перечень продукции, под выпуск которой можно будет взять кредит, будет утвержден Минпромторгом.

В правительстве заявили, что новый инструмент создан с целью стимулировать инвестиционную активность и добиться технологического суверенитета и ускорения темпов экономического роста.