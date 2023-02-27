Красногвардейский суд арестовал обвиняемого в попытке поджога здания вневедомственной охраны

Красногвардейский районный суд Петербурга определился с избранием меры пресечения Алексею Баранову, обвиняемому в попытке поджога здания Управления вневедомственной охраны на Заневском проспекте, передает 27 февраля объединенная пресс-служба городских судов. Дело против него заведено по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, в том числе при помощи поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По версии следствия, в минувшем январе Баранов повредил стеклопакет на первом этаже здания Управления вневедомственной охраны и влил в образовавшееся отверстие горючую жидкость. Разбитое окно относилось к помещению вещевого склада. Как передает судебная пресс-служба, Баранов "свой преступный умысел не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, после чего с месте преступления скрылся". Нанесенный зданию ущерб оценили почти в 58 тысяч рублей.

Баранов был задержан 25 февраля, обвинение ему предъявили в тот же день. В суде следствие настаивало на его аресте, апеллируя к отсутствию у обвиняемого регистрации в Петербурге или Ленобласти, а также к возбужденным против него делам о поджоге двух автомобилей МВД и покушении на поджог других полицейских машин.

Баранов и защитник против ареста не возражали. Суд отправил обвиняемого в СИЗО до 19 апреля.