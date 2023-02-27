Госдума рассмотрит вопрос признания ветеранами участников боевых действий в Донбассе с 2014 года

Сенаторы и ряд депутатов Госдумы, включая глав всех представленных в парламенте фракций, внесли 27 февраля на рассмотрение коллег поправки к закону "О ветеранах". Законопроект опубликован в думской электронной базе.

Авторы инициативы предлагают распространить статус ветеранов боевых действий на участников конфликта в Донбассе, действовавших с 12 мая 2014 года в составе подразделений ДНР и ЛНР. Равным образом они выступили за признание инвалидами боевых действий тех из них, кто получил инвалидность в ходе противостояния с войсками Украины и обладает ветеранским удостоверением.

"Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы уточняют, что действующее законодательство позволяет наделять подобными статусами лишь военнослужащих и добровольцев, участвующих в спецоперации с 24 февраля 2022 года. При этом конфликт на этих территориях продолжается с 2014 года, напомнили они.