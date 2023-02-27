В Кремле не видят предпосылок для переговоров с Украиной

Российские власти не видят никаких предпосылок для начала переговоров с Украиной, заявил 27 февраля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он выразил мнение, что продолжающаяся спецоперация разворачивается в сторону поставленных целей.

"В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены", — приводит РИА "Новости" слова представителя Кремля.

При этом Песков благожелательно высказался о ранее озвученном плане КНР по прекращению боевых действий на Украине. "Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей", — прокомментировал он насчитывающее 12 пунктов заявление МИД Китая. При этом пресс-секретарь отметил, что детали плана потребуют тщательного анализа, что само по себе предполагает "длительный и напряженный процесс".