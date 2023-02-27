Двое добровольцев из Ленобласти погибли в ходе СВО

Районные администрации Ленинградской области сообщили о гибели в ходе спецоперации на Украине двоих своих земляков. Похороны первого из них состоялись на прошлой неделе, прощание со вторым намечено на следующий день.

Максима Вершинина похоронили с воинскими почестями в минувшую субботу, 25 февраля, сообщила администрация Выборгского района. Церемония состоялась в поселке Гончарово, помимо местных жителей в ней приняли участие представители правительства Ленобласти и районной администрации, а также руководство Гончаровского поселения. Замглавы Выборгского района Михаил Кузьмин назвал погибшего "настоящим героем и патриотом" и добавил, что собравшиеся "в неоплатном долгу" перед ним.

В понедельник, 27 февраля, администрация Подпорожского района анонсировала похороны Александра Репякова. "Репяков А. Н. пошел служить добровольцем, служил в частной военной компании "Вагнер". Проявив самоотверженность и отвагу, погиб 8 февраля 2023 года", — говорится в сообщении. Похороны состоятся на гражданском кладбище Подпорожья 28 февраля в 11:30.

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