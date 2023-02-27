Количество выданных потребкредитов сократилось более чем на четверть в 2022 году

Российские банки выдали в 2022 году в общей сложности 12,53 миллиона потребительских кредитов, сообщило 27 февраля Национальное бюро кредитных историй (НКБИ). Это на 27,1% меньше, чем в 2021 году, когда банки предоставили россиянам 17,18 миллиона потребкредитов.

В то же время относительно 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, снижение оказалось не столь заметным и составило 14,3%. В абсолютных цифрах россияне получили тогда 14,62 миллиона кредитов.

Больше всего потребкредитов в 2022 году было выдано в Москве (715,3 тысячи) и Подмосковье (608,4 тысячи), а также в Краснодарском крае (476,4 тысячи), Башкортостане (461,7 тысячи) и Петербурге (439,7 тысячи). Наименьший спад в выдаче наблюдался в Башкортостане ( на 21%), Петербурге (на 21,9%) и в Москве (на 21,9%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал полученные результаты с консервативной кредитной политикой банков, которые отказывают клиентам "с недостаточным значением персонального кредитного рейтинга (ПКР) и избыточной долговой нагрузкой". Также на снижение выдачи кредитов повлиял переход россиян "к сберегательной модели финансового поведения" без наращивания долговой нагрузки.

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