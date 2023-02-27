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Новости 16:27

Путин наградил орденом Дружбы Стивена Сигала

фото ЗакС политика Путин наградил орденом Дружбы Стивена Сигала

Американский киноактер Стивен Сигал удостоился от российского президента Владимира Путина ордена Дружбы. Соответствующий указ главы государства опубликован 27 февраля на официальном портале правовой информации. Награда досталась получателю с формулировкой "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".

В течение последних пяти лет 70-летний Сигал, известный по главным ролям в боевиках 1980-х - 2000-х годов, работает спецпредставителем российского МИДа по гуманитарным связям с США и Японией.

Киноактер имеет членский билет партии "Справедливая Россия - За правду" и занимается экологической проблематикой.


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