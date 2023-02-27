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Новости 17:30

На собственника старинной усадьбы в Красносельском районе подали в суд

фото ЗакС политика На собственника старинной усадьбы в Красносельском районе подали в суд

Чиновники из петербургского комитета по охране памятников (КГИОП) обратились в суд с требованием обязать собственника усадьбы по адресу улица Чекистов, 3 провести в здании ремонт. Об этом сообщает строительное издание "Канонер".

Ответчиком стало ГУ "Централизованная библиотечная система Красносельского района", от которого добиваются реставрации в течение четырех лет.

Два года назад губернатор Александр Беглов объявил о планах организовать в заброшенном здании культурное пространство, однако работы в этом направлении так и не начались.

Трехэтажной усадьбе на юго-западе города более 250 лет. Она имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

фото: gov.spb.ru


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