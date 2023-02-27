В Госдуму внесли законопроект о запрете "чайлдфри-пропаганды" среди несовершеннолетних

Группа единороссов внесла в Государственную дому законопроект, предусматривающий запрет на пропаганду так называемой идеологии чайлдфри. Документ представляет собой набор поправок в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", подготовленных парламентом (курултаем) Башкортостана и депутатом Госдумы от этого региона Эльвирой Аиткуловой.

Депутаты отмечают, что вредная с их точки зрения идеология гедонизма в последнее время набирает популярность в среде молодежи и требует противодействия на государственном уровне. Между тем, авторы документа уверены, что добровольный отказ от создания детей никак не отвечает традиционным семейным ценностям.

"В существующих условях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения "чайлдфри", ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения", - говорится в пояснительной записке к нормативному акту.

В обоснование своей инициативы ее авторы также ссылаются на прошлогодний указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".