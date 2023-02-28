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Новости 9:28

Адмиралтейские верфи попали под санкции Японии

фото ЗакС политика Адмиралтейские верфи попали под санкции Японии

Япония объявила о заморозке активов 39 человек и 73 организаций из России, а также девяти сотрудников администраций ДНР, ЛНР и Херсонской обрасти. Санкционный список опубликован 28 февраля на сайте МИД островного государства.

В частности, ограничения коснулись петербургских организаций, таких как Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, "Лахта парк" и "Лахта плаза", завод имени Кулакова, "Северный пресс", "Равенство-сервис", "Электротяга", ЦМКБ "Алмаз" других. Также Япония ввела санкции против ЧВК "Вагнер" и "Росбанка".

Помимо этого, под ограничения попали сотрудники администрации президента России Александр Харичев и Борис Рапопорт, замминистра обороны Виктор Горемыкин и другие государственные служащие.

Фото: pixabay


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