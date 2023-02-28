ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:38

47news: Скончался экс-глава УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Бугров

фото ЗакС политика 47news: Скончался экс-глава УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Бугров

Бывший начальник Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти генерал Сергей Бугров скончался в возрасте 65 лет, сообщило 28 февраля 47news. Смерть наступила минувшей ночью в Петербурге.

Бугров родился в поселке Песочное в 1957 году. В ГАИ он работал с 1981 года, местное Управление ГИБДД возглавил в начале "нулевых". В 2015 году генерал потребовал от подчиненных посетить проходившую тогда выставку "Православная Русь, моя история, Рюриковичи, собиратели земли русской".

Осенью 2015 года Бугров приказом президента был освобожден от занимаемой должности. Позже работал в одной из структур "Газпрома", уточнило 47news. Проживал он в Репино, и потому, вероятнее всего, будет похоронен на местном кладбище.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама