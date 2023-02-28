47news: Скончался экс-глава УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Бугров

Бывший начальник Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти генерал Сергей Бугров скончался в возрасте 65 лет, сообщило 28 февраля 47news. Смерть наступила минувшей ночью в Петербурге.

Бугров родился в поселке Песочное в 1957 году. В ГАИ он работал с 1981 года, местное Управление ГИБДД возглавил в начале "нулевых". В 2015 году генерал потребовал от подчиненных посетить проходившую тогда выставку "Православная Русь, моя история, Рюриковичи, собиратели земли русской".

Осенью 2015 года Бугров приказом президента был освобожден от занимаемой должности. Позже работал в одной из структур "Газпрома", уточнило 47news. Проживал он в Репино, и потому, вероятнее всего, будет похоронен на местном кладбище.

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